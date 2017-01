Sony heeft een nieuwe live-action trailer gemaakt in aanloop naar de release van Gravity Rush 2 volgende week. Daarin maken we kennis met de Gravity Cat, die beschikt over krachten zoals we die in de game te zien krijgen. Dat zorgt natuurlijk voor heel wat problemen met haar baasjes. De trailer heeft Engels ondertitels, dus vergeet die niet even aan te zetten als je ze niet te zien krijgt.