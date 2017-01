Tijdens de livestream rond de lancering van de Nintendo Switch werden ook meteen heel wat nieuwe games aangekondigd, waaronder een volledig nieuwe titel in de reeks van Shin Megami Tensei. Voorlopig is het wel nog niet duidelijk of de game ook naar het Westen komt, maar aangezien de Switch geen region lock meer kent, is dat minder een probleem dan voorheen. Veel meer dan een teaser trailer kregen we voorlopig wel nog niet te zien.