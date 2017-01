Paul "Oatking" Johnson is eeen getalenteerde man, want hij is momenteel bezig aan een animatiekortfilm gebaseerd op Street Fighter II. Daarvoor haalt hij zijn inspiratie bij de animatiefilm uit 1994. Momenteel is het allemaal nog work in progress, maar het ziet er best al indrukwekkend uit. Wie de man wil helpen met zijn film, die kan ook een steentje bijdragen via Patreon.