In Persona 5 zal je verschillende Palaces, manifestaties van een bepaald gevoel, moeten binnendringen, om daar het kwaad te verslaan. In deze nieuwe trailer krijgen we wat beelden te zien van hoe dat in zijn werk gaat. Je uiteindelijke doelwit is de schat in het midden van een Palace, maar er staan Shadows in je weg en die moet je op elke mogelijke manier verslaan. Je kan daarbij kiezen voor de directe aanval, maar ook een meer diplomatieke oplossing is mogelijk. Persona 5 verschijnt op 4 paril voor PS4 en PS3.