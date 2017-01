Darknet werd eerder al bevestigd voor Oculus Rift en nu is aangekondigd dat de game ook voor PlayStation VR zal verschijnen, al werd nog geen concrete datum genoemd. Een prijskaartje is wel al bekend, namelijk 14,99 dollar. In Darknet speel je een hacker die ingehuurd wordt om gevoelige data te ontfutselen uit verschillende netwerken, wat inhoudt dat je code en virussen zal moeten injecteren om je doel te bereiken. Wat gameplay van deze strategische puzzelgame kan je hieronder bekijken.