Bandai Namco heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Digimon World: Next Order. Ook is een nieuwe Digimon genaamd Boltbautamon onthuld. Deze demonische Digimon is het resultaat van Piedmon die Myotismon absorbeert. Boltbautamon wil al het licht uit de wereld weghalen zodat de wereld in duisternis gehuld wordt. Hij wordt vrijgespeeld wanneer je de game uitspeelt. Digimon World: Next Order verschijnt later deze maand voor PS4.