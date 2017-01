Focus Home Interactive heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Call of Cthulhu: The Official Videogame, dat dit jaar ergens verschijnt voor pc, PS4 en Xbox One. In het horrorspel kruip je in de huid van privédetective Edward Pierce, die doorgaans op zijn inctinct vertrouwt maar het moeilijk krijgt wanneer verminkte walvissen en verdwijnende lichamen een loopje lijken te nemen met de realiteit. Gaandeweg zal je je eigen mentale gezondheid in vraag moet stellen.