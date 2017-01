De mysterieuze puzzelgame The Sexy Brutale verschijnt op 12 april voor pc, PS4 en Xbox One, zo is aangekondigd. De game betreft een samenwerking tussen Tequila Works en Cavalier Games en laat spelers in de huid kruipen van Lafcadio Boone, een priester die vast komt te zitten in zijn eigen, dodelijke versie van Groundhog Day, waar dezelfde moorden telkens weer worden herhaald. Boone moet uitzoeken hoe hij de moorden op de gasten van het casino The Sexy Brutale kan voorkomen. Telkens iemand gered wordt, wordt het mysterie iets meer ontrafeld.