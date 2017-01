In een nieuwe video van Torment: Tides of Numenera wordt gefocust op de combat, en dan vooral de verschillende opties die je als spelers hebt om bepaalde situaties te benaderen. De directe aanval kiezen is daarbij zeker niet de enige mogelijkheid, want ook minder dodelijke opties kunnen zo hun voordeel hebben. Zo kan je via misleiding of overtuiging voorbij een obstakel geraken, terwijl ook stealth een optie is. De keuze is hoe dan ook aan jou, en daarbij is het belangrijk om te weten dat je keuzes in de loop van de game ook een invloed hebben.