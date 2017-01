Wie altijd al als de Green Goblin doorheen Los Santos wilde vliegen om dood en verderf te zaaien, krijgt daar binnenkort mogelijk de kans toe. Iemand werkt namelijk aan een Green Goblin mod, inclusief hovercraft met eigen AI en een dodelijk wapenarsenaal. Voorlopig is de mod wel nog niet te downloaden, maar de vooruitgang kan gevolgd worden via de blog van JulioNIB, die eerder ook al een Iron Man mod, Hulk mod en Just Cause 3 grappling hook mod maakte voor GTA V.