Een dik jaar geleden al verscheen Sublevel Zero voor pc en op 22 februari komt de game nu ook naar PS4 in de vorm van Sublevel Zero Redux. Dat betekent nieuwe vijanden, nieuwe moeilijkheidsgraden en meer unlockables. Het prijskaartje van de shooter bedraagt 19,99 euro, maar er zou ook een (beperkte) retailversie van ongeveer 35 euro komen.