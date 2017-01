Obsidian heeft een bijna anderhalf uur durende documentaire over het maken van Pillars of Eternity online geplaatst. Ongetwijfeld boeiend materiaal voor fans van de RPG, of voor wie interesse heeft in games en game development in het algemeen natuurlijk. Vaak krijgen we in de loop van de ontwikkeling van een game wel wat korte dev diaries te zien, maar een volwaardige documentaire is eerder uitzonderlijk.