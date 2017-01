Er is een vierde seizoensevent gestart in Overwatch en deze keer staat alles in het teken van het Chinese nieuwjaar. Het Year of the Rooster event duurt nog tot 13 februari en brengt weer de nodige skins met zich mee, evenals een nieuwe Brawl mode, Capture the Rooster. Meer dan 100 nieuwe items zijn aan de game toegevoegd via het event. Deze worden uitgedeeld via Lunar Loot Boxes.