Er is een trailer verschenen voor Rave in the Redwoods, het nieuwste Zombies-hoofdstuk dat eind deze maand als eerste voor PS4 verschijnt als onderdeel van de Sabotage DLC voor Call of Duty: Infinite Warfare. Aan het einde van de trailer zien we plots Kevin Smith passeren. De regisseur is bekend van Chasing Amy, Mallrats en Clerks. Vaak schrijft hij ook zelf het script van zijn films en speelt hij er ook zelf in mee.