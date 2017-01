Marvelous heeft weer wat nieuwe beelden van Senran Kagura: Peach Beach Splash de wereld ingestuurd. Deze keer krijgen we verschillende wapens te zien waarmee de schaars geklede meisjes in de game aan de slag kunnen. In maart verschijnt de game voor PS4, zij het voorlopig enkel in Japan.

Singlehand Gun

Gatling Gun

Grenade Launcher

Shower Gun

Assault Rifle