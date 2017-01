Er is een nieuwe, cinematische trailer van Mass Effect: Andromeda de wereld ingestuurd. Daarin krijgen we wat meer van het verhaal te zien. Je gaat in een gigantisch ruimteschip namelijk op zoek naar een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid, en die denk je uiteindelijk ook gevonden te hebben. Al snel echter blijkt dat je geen hartelijk welkom te wachten staat.