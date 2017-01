De 3D action-RPG sandbox game Portal Knights verschijnt bij ons op 28 april voor PS4 en Xbox One. In Noord-Amerika moeten ze nog wachten tot 2 mei. Er komt zowel een digitale als retail release. Op pc is de game reeds beschikbaar in Early Access, maar die stats schudt het op het moment van de consolerelease van zich af.

Nadat je je personage hebt gecreƫerd, dropt Portal Knights je in een wereld met heel wat random gegenereerde omgevingen, die allemaal hun eigen, unieke vijanden hebben om te te vechten, schatten en resources om te verzamelen. De game is ook met vrienden te spelen.