Chuck Maurice had wat extra vrije tijd en besloot om een ambitieuze attractie te maken in Planet Coaster. Hij wilde namelijk de iconische Death Star battle van Star Wars als attractie neerplanten, hetgeen hem nog aardig gelukt is ook. Hieronder kan je het resultaat bekijken, maar als je zelf over Planet Coaster beschikt, kan je de attractie hier ook downloaden om er vervolgens zelf mee aan de slag te gaan.