Aan officiële Overwatch merchandise is er op zich geen gebrek, maar daarbij gaat het vooral over kledij. Wie iets als een figurine wil, heeft een beperkte keuze uit enkele Pop! Vynil figurines van Funko. Gelukkig zijn ook via het minder officiële circuit mooie figurines te vinden, zoals die van Mankej. Hij maakt ze helemaal zelf met de hand, dus zonder 3D-printer bijvoorbeeld. Gewoon klei, staaldraad en verf, meer niet, buiten nog een flinke dosis talent natuurlijk.

Mankej toont zijn creaties via YouTube, maar soms kan je hem ook live aan het werk zien via Twitch.