Bandai Namco heeft een eerste trailer de wereld ingestuurd van Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X, het nieuwste deel in de Dragon Ball card battle reeks. Je zal dus opnieuw aan de hand van kaarten vechten, maar deze keer zijn er meer kaarten dan ooit, namelijk tot 3300 voor de 5v5 gevechten. Ook zijn 240 personages van de partij.

Heel wat content dus, en daar kunnen ze in Japan vanaf 27 april mee aan de slag. Of de 3DS-game ook naar het Westen komt, is voorlopig niet bekend.