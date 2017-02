De 2D multiplayer shooter Battlecrew: Space Pirates is momenteel beschikbaar op Steam Early Access. Momenteel krijg je nog een fikse korting van 30% en tel je slechts 6,99 euro neer voor de game. Momenteel heb je met Team Deathmatch en Gold Rush twee modi in de game. In Gold Rush is het voornamelijk de bedoeling om goud te verzamelen, of wat dacht je nu bij piraten. Als speler heb je ook de keuze uit vier verschillende klassen.