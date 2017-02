Katana Zero is een game van Askiisoft, dat ook al games als Tower of Heaven en Overpowered maakte, en wordt uitgegeven door Adult Swim Games. De game is een razendsnelle actieplatformer waarvan we er tegenwoordig wel meer te zien krijgen. Wat meer opvalt is de mooie grafische stijl en de sterke soundtrack die in elkaar werd gestoken door Ludowic en Bill Kiley. De game is momenteel nog in ontwikkeling en moet ergens dit jaar verschijnen.