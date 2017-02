InExile heeft een nieuwe video van The Bard's Tale IV de wereld ingestuurd. Daarin krijgen we voor het eerst wat van de combat te zien. Concreet krijgen we wat exploratie te zien van het Ficti Forest, waarbij het gezelschap uiteindelijk in een grot terechtkomt waar ze na het spelen van een magisch lied een kapotte brug herstellen. Vervolgens komen ze enkele goblins tegen die overwonnen moeten worden.