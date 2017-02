Via Steam Greenlight kan je momenteel stemmen op Morphite, een sci-fi shooter/platrformer waarvoor de makers naar eigen zeggen inspiratie zijn gaan halen bij games als Metroid Prime, Ratchet and Clank, en Turok. In de game verken je het universum en ontrafel je de geheimen van een hoofdverhaal vol bosses, creature-scanning en puzzels. De game zou "begin 2017" moeten verschijnen.