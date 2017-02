The Warlock of Firetop Mountain, dat in de zomer van vorig jaar al via Steam verscheen, zal tegen het einde van deze maand ook in de App Store terug te vinden zijn. De game is een adaptatie van het Fighting Fantasy gameboek van Steve Jackson en Ian Livingstone uit 1982.

The Warlock of Firetop Mountain is een singleplayer tabletop game waarin je een 3D-map vol miniatuurfiguren verkent. Je moet je een weg zien te werken doorheen de vele monsters die zich op de Firetop Mountain bevinden, om het uiteindelijk op te nemen tegen de Warlock die de schat bewaakt.

De game zal 4,99 dollar kosten, maar er zullen microtransacties zijn voor nieuwe heroes, combat skills en story quests.