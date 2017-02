Geraak je in Marvel vs. Capcom 3 in een lastige positie, dan kunnen de combo's tegen je erg lang aanhouden. Dat is wat onlangs gebeurde tijdens een match tussen Louis "Readman" Millan en Abraham "Neo" Sotelo. Millan wist Sotelo aan het begin van hun vierde game vast te pinnen, waarna een lange combo kon worden opgestart. Sotelo zag dat hij niet veel kon doen en haalde dan maar zijn smartphone boven tot zijn personage effectief het loodje legde. Uiteindelijk won hij de game nog wel met zijn andere personages, maar de gehele serie games draaide alsnog uit in het voordeel van Millan.