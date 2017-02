Een modding team genaamd Phoenix Projects heeft 2,5 jaar gewerkt aan een Pokémon game binnenin Minecraft. Voor Pokémon Cobalt & Amethyst werden geen externe mods gebruikt. Het is dus vanilla Minecraft, maar dan op ingenieuze wijze aangepast in functie van de game. Via de officiële website van het project kan je de map downloaden en meer uitleg vinden.

Pokémon Cobalt & Amethyst speelt zich af in een geheel eigen regio en brengt 136 unieke Pokémon met zich mee. Voor het overige zijn bekende Pokémon-elementen, zoals een rivaal en behulpzame professor, van de partij. Natuurlijk is niet alles perfect. Zo zal je bijvoorbeeld moeten uitkijken wat je precies doet met de chat in de game, want bepaalde acties kunnen een crash veroorzaken. Desondanks is dit project een zoveelste indicatie van de mogelijkheden die Minecraft biedt voor wie er creatief mee aan de slag gaat.