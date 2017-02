Xseed Games heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Story of Seasons: Trio of Towns. De trailer toont ons verschillende vrouwelijke vrijgezellen, zoals Lisette, Kasumi, Komari, Iluka en Siluka. De game verscheen vorig jaar al in Japan en eind deze maand vindt de Noord-Amerikaanse release plaats. Of de 3DS-game ooit ook in Europa zal verschijnen, is nog niet bekend.