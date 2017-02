Later dit jaar brengt ontwikkelaar Exor Studios de twin-stick shooter X-Morph: Defense naar pc, PS4 en Xbox One. In de game vertegenwoordig je het alienras X-Morph dat de aarde probeert in te palmen. Naast aspecten van een twin-stick shooter bevat de game ook heel wat elementen van een tower defense game. Je moet immers eerst wat voorbereidingen treffen voor een nieuw level begint.