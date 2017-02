Koei Tecmo heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Attack on Titan: Escape from Certain Death, de visual novel die er eind maart zit aan te komen voor de Nintendo 3DS, zij het voorlopig enkel in Japan. We krijgen onder meer Levi, Mikasa en Eren te zien.

Attack on Titan: Escape from certain Death speelt zich af in een oud kasteel waar het Survey Corps onderzoek aan het verrichten was. Ze worden echter aangevallen door Titans en jij valt naar een lagere verdieping van het kasteel wanneer de vloer het begeeft. Je Three Dimensional Maneuver Gear is kapot en het is aan jou en je partner om een uitweg te vinden en te overleven.