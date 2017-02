Zero Escape: The Nonary Games is een compilatie is van Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors en Zero Escape: Virtue’s Last Reward, waarbij Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (999) een redelijk grondige oppoetsbeurt zou gekregen hebben, onder meer met HD-graphics. Via onderstaande trailer komen we meer te weten over de nieuwe features van 999.

Zero Escape: The Nonary Games verschijnt in Noord-Amerika op 24 maart, zowel digitaal als via retailers, voor PS4 en PS Vita. Hier in Europa krijgen we de digitale PS4-versie eveneens op 24 maart, maar voor de overige versies is geen Europese releasedatum bekend.