Hob, de nieuwe game van Runic Games dat we kennen van Torchlight, heeft een nieuwe trailer gekregen, waarin de sfeer van de game in de verf wordt gezet. Daarin wordt ook meteen duidelijk dat we Hob nog dit jaar mogen verwachten op pc en PS4. De sfeer is trouwens bijzonder belangrijk voor Hob, want in de hele game wordt geen woord gerept.