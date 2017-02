Square-Enix heeft met SINoALICE een nieuwe mobiele game aangekondigd. De game wordt ontwikkeld door Pocket Laboratory en Yoko Taro is creativer director. Hem kennen we van games als NieR en NieR: Automata. Veel informatie hebben we nog niet en de enige trailer is in het Japans, maar het ademt in ieder geval wel een mooie sfeer uit. De game moet in de lente uitkomen in Japan voor iPhone en Android, al kunnen geïnteresseerden zich nu al registeren via de website (die ook in het Japans is).