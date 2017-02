THQ Nordic heeft aangekondigd dat we in april Lock's Quest mogen verwelkomen op PS4, Xbox One en pc. De game werd oorspronkelijk in 2008 voor de DS ontwikkeld door 5th Cell, maar krijgt nu een remaster dankzij ontwikkelaar Digital Continue. Die hebben de controls aangepast, de muziek vernieuwd, de user interface aangepakt en een nieuw progressiesysteem geïmplementeerd in het verhaal.