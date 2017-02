Voor de pc-versie van GTA V zijn al heel wat in het oog springende mods verschenen, maar er kan er altijd nog wel eentje bij natuurlijk. Zo weet dezer dagen de Lion King mod de aandacht te trekken. Die brengt 11 personages van de bekende Disney-film naar de game en uiteraard kan je Timon dan op een killing spree laten gaan of Rafiki op een quad laten rondrijden. Niet alleen ziet het er surrealistisch grappig uit, ook zijn de character models best wel goed gemaakt, dus alleen daarom al verdient deze mod wel wat lof. Downloaden kan trouwens hier.