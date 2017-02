Eind vorige week kreeg Conan Exiles officiële mod tools, maar daar moest een modder genaamd Joshtech niet op wachten om alvast een mod in elkaar te knutselen die bepaalde lichaamsdelen aanzienlijk kan vergroten. De penis physics op zich sprongen sowieso al in het oog, maar met deze mod kan je er nog minder naast kijken natuurlijk. Hetzelfde geldt voor de borsten, waardoor personages meer en meer op Lolo Ferrari beginnen te lijken.

Joshtech doet nog meer trouwens dan alleen maar penissen en borsten opblazen. Ook personages in hun geheel kunnen vergroot worden, waardoor je plots als reus in de wereld van Conan Exiles rondloopt. Ook met de officiële mod tools is Joshtech inmiddels al aan de slag gegaan, wat extra mogelijkheden in de character creator met zich heeft meegebracht.