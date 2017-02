Blijkbaar beschikken sommige retailers al over Nintendo Switch consoles, wat op zich niet geheel onlogisch is aangezien de console over 2 weken al officieel verschijnt. Ook de pers begint dezer dagen de Switch geleverd te krijgen. Het resultaat daarvan is dat er inmiddels een eerste unboxing video is verschenen. Tel daarbij nog eens het feit dat een retailer blijkbaar per ongeluk al een Switch iets te vroeg heeft opgestuurd naar of meegegeven aan een klant en we krijgen nog wat video's van de user interface erbij ook.