Codemasters heeft de VR-update voor Dirt Rally op PS4 gelanceerd. Die brengt onder andere de Co-Driver Mode met zich mee, waarbij een tweede speler alle informatie van de co-piloot doorgeeft aan de persoon met de VR-bril op. Zo moet de rallyervaring nog realistischer worden. Daarnaast is elke andere mode ook volledig speelbaar in VR. De uitbreiding is als DLC beschikbaar voor 12,99 euro.