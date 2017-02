Vorige week werd For Honor gelanceerd en voor het geval je nog niet overtuigd zou zijn, heeft Ubisoft onderstaande trailer vol positieve quotes over de game de wereld ingestuurd. Natuurlijk kon je voor release al deelnemen aan de nodige bèta's, waaronder een open bèta, dus in principe heb je kansen genoeg gehad om zelf al een mening te vormen over de game.