EA en DICE hebben een video online gegooid waarin Frontlines, een nieuwe mode voor Battlefield 1, voorgesteld wordt. Het betreft een combinatie van Conquest en Rush. Beide teams strijden om één vlag tegelijk, en als dit missiedoel wordt veroverd, gaat de actie naar de volgende vlag. Verover de controlepost van het vijandelijke hoofdkwartier, en het spel verandert in een Rush-stijlsectie waarbij je telegraafpalen moet aanvallen of verdedigen. De nieuwe mode maakt onderdeel uit van de They Shall Not Pass DLC.