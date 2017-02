Lost in the Garden, een indie studio waar vier mensen werken, heeft aangekondigd dat hun futuristische racer Lightfield op weg is naar PS4 en Xbox One. De ontwikkeling zit er bijna op en men mikt op een release komende lente.

Lightfield brengt een combinatie van klassieke arcade tacing en "free flying", waarbij er geen van tevoren vastgelegde wegen zijn. Ook onzichtbare muren of begeleidende rails zijn er niet. Daardoor krijg je als speler erg veel vrijheid om zelf een weg te vinden en de eindstreep te halen. Lightfield zal 7 tracks, 4 omgevingen, local split-screen voor 4 spelers en online multiplayer met leaderboards hebben. In totaal worden drie modes voorzien: Race, Time Trial en Exploration.