CellarDoorGames, bekend van Rogue Legacy, heeft een nieuwe game genaamd Full Metal Furies aangekondigd. Het is een action-RPG die zich vooral richt op co-op voor 4 spelers, al kan het spel ook in singleplayer gespeeld worden. In dat geval wisselt de speler zelf af tussen twee personages. Elk personage heeft zo zijn eigen vechtstijl, gaande van melee combat voor de brawler tot ranged combat voor de sniper. Later dit jaar verschijnt de game voor pc en Xbox One. Het zal een Play Anywhere titel zijn.