Coilworks en Double Eleven komen op de proppen met een nieuwe en verbeterde versie van hun game Cloudbuilt, dat nu de naam Super Cloudbuilt draagt. In de game kruip je in de huid van de jonge soldate Demi, die terecht is gekomen in een vreemde wereld. Daarin moet ze lopen, springen en schieten voor haar leven. Super Cloudbuilt verschijnt deze zomer op pc, Xbox One en PS4.