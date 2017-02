Vorig jaar kondigde Matt Thorson, de ontwikkelaar van Towerfall, zijn nieuwe singleplayer 2D-platformer Celeste aan. De game werd al bevestigd voor pc en PS4, maar nu is aangekondigd dat het spel dit jaar ook voor de Nintendo Switch zal verschijnen. Voor de gelegenheid werd een nieuwe trailer vrijgegeven, die laat zien wat we mogen verwachten. Fans van games als Super Meat Boy zullen hier hun ding wel in vinden.