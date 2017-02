Met zijn nieuwe game Ooblets toont ontwikkelaar Glumberland zonder veel schroom dat het heel wat inspiratie heeft gehaald bij Nintendo. De game lijkt immers een mash-up te zijn van Pokémon, Animal Crossing en Harvest Moon. De gevechten hebben wat weg van Pokémon, terwijl je ook een beetje lanbouwer zal moeten spelen en de wereld moet verkennen om nieuwe items te vinden. Op sommige plekken krijgen we ook een beetje een Pikmin-gevoel. Dat zijn trouwens geen verwijten, want als al die elementen goed worden samengebracht, dan krijg je ongetwijfeld een leuke game. Ooblets moet in 2018 verschijnen op Xbox One en pc.