Ubisoft is met een nieuwe live-action trailer van Ghost Recon Wildlands op de proppen gekomen en die is in elkaar gestoken door een grote naam: niemand minder dan regisseur John McTiernan. Hij is vooral bekend van films als Die Hard en Predator en weet dus maar al te goed hoe je actievolle beelden op het scherm moet toveren. McTiernan was ook al de man achter de Red Dot trailer, eerder dit jaar.

De nieuwe trailer kreeg de naam Ruthless en toont ons hoe ongenadig het Santa Blanca kartel in Bolivia werkt, in een poging om hun macht zo ver mogelijk te laten reiken. Wie na het zien van deze beelden zin krijgt in Ghost Recon Wildlands, die kan momenteel ook aan de slag met open bèta, die tot 27 februari beschikbaar is op pc, Xbox One en PS4.