De game Doom is ondertussen al op zowat elke vorm van computer geïnstalleerd geweest. Als je iets op de één of andere manier kan categoriseren als een computer, dan kan het ongetwijfeld Doom draaien. Nu heeft ook iemand het idee gekregen om de game te installeren op het scherm van zijn Porsche 911. Wij raden het alvast niet aan, want je moet gebruik maken van je gaspedaal, versnellingspook, toeter en stuur om de game te besturen. Echt veilig kan je het dus niet noemen.