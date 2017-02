Uitgever Team17 en ontwikkelaar Radiation Blue hebben Genesis Alpha One aangekondigd, een sci-fi shooter die ook wat base building en survival elementen bevat. In de game staat de menselijke beschaving op instorten en dus wordt een nieuw bestaan in de ruimte gezocht. Daar zal je je schip moeten onderhouden en uitbreiden, resources moeten vinden, en buitenaardse bedreigingen moeten overwinnen. Dit alles in een random gegenereerd heelal.

Een releasedatum voor Genesis Alpha One is er nog niet. De game wordt gemaakt met de Unreal Engine 4 en staat gepland voor pc en "consoles", wat vermoedelijk sowieso een release op PS4 en Xbox One betekent.