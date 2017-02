Er is een nieuwe trailer verschenen van Bulletstorm: Full Clip Edition, de remaster van Bulletstorm die op 7 april verschijnt voor pc, PS4 en Xbox One. Wat het remaster aspect betreft, krijgen we 60fps, high-res textures, meer polygonen, betere audio en alle voorheen reeds gelanceerde DLC. Op pc en PS4 Pro zal de game in 4K gespeeld kunnen worden. Een pre-order plaatsen zorgt ervoor dat je de game ook zal kunnen doorlopen als Duke Nukem.