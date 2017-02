Eerder gelekt, nu officieel aangekondigd en onthuld: het vervolg op Middle-Earth: Shadow of Mordor. In Middle-Earth: Shadow of War beschik je als speler zelf over een nieuwe Ring of Power om het daarmee op te nemen tegen Sauron en zijn Nazgul. Het Nemesis-systeem uit de eerste game keert terug, maar is veel uitgebreider en wordt nu toegepast op de hele open wereld van de game. Zo zal je niet alleen individuële tegenstanders creëren, maar krijgt de hele wereld vorm door de beslissingen van de speler, die nu ook zelf een leger van Orcs krijgt.

Middle-Earth: Shadow of War verschijnt 24 augustus voor pc, PS4, PS4 Pro, Xbox One en Project Scorpio. Het zal een Play Anywhere titel zijn voor Xbox One en Windows 10. Hieronder de onthullingstrailer, terwijl de eerste gameplay op 8 maart getoond wordt.